به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از روابط عمومی نیروی دریایی ارتش، پیش از ظهر امروز گروه های رصد نیروی دریایی ارتش که بصورت مستمر شرق تنگه هرمز را کنترل و تحت رصد خود دارند، یک فروند نفتکش متخلف را که در منطقه ممنوع دچار حریق شده بود، کشف و شناسایی کردند.

این نفتکش متخلف با وجود هشدارهای پیشین، سامانه های ردیابی خود را خاموش کرده و در صدد عبور از منطقه ممنوع در راهگذر جنوبی تنگه هرمز بود.

نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: پیامد ترددهای بدون هماهنگی به عهده متخلفان است و این ناهماهنگی های موجب گسترش ناامنی شده است.