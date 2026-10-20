اصفهان با کسب ۲۶ رتبه برتر، جایگاه دوم کشور را در جشنواره نوجوان سالم و یاریگران زندگی به دست آورد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش‌وپرورش استان اصفهان از کسب رتبه دوم کشوری استان در جشنواره نوجوان سالم و یاریگران زندگی خبر داد و گفت: استقبال دانش‌آموزان و فرهنگیان استان از این جشنواره چشمگیر بود، به‌گونه‌ای که ۶ هزار نفر در آن مشارکت کردند و هزار و ۲۵۰ اثر به مرحله داوری استانی راه یافت.

حسین دهقانی ادامه داد: پس از بررسی آثار در مرحله استانی، ۲۱۰ اثر به‌عنوان آثار برگزیده انتخاب و برای ارزیابی به مرحله کشوری ارسال شد که در نهایت، استان اصفهان با کسب ۲۶ رتبه در بخش‌های فردی و گروهی، جایگاه دوم کشور را به خود اختصاص داد.

وی با اشاره به اهمیت مشارکت دانش‌آموزان در برنامه‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی افزود:جشنواره نوجوان سالم و یاریگران زندگی فرصتی برای نقش‌آفرینی دانش‌آموزان در این حوزه است و موفقیت نمایندگان استان نشان‌دهنده ظرفیت و توانمندی آنان در فعالیت‌های پرورشی و فرهنگی است.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش‌وپرورش استان اصفهان انتظار داریم؛ برگزیدگان این دوره، علاوه بر تداوم حضور در جشنواره‌های آینده، دیگر دانش‌آموزان و همسالان خود را نیز به مشارکت در این برنامه‌ها تشویق کنند تا زمینه حضور گسترده‌تر دانش‌آموزان استان در فعالیت‌های فرهنگی و پیشگیرانه فراهم شود.