همزمان با گرامیداشت هفته تربیت‌بدنی، زمین چمن مصنوعی مدرسه روستای قزلقوپی مهاباد با هزینه‌کرد بیش از ۲ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید تا گامی دیگر برای توسعه زیرساخت‌های ورزشی و نشاط دانش‌آموزان روستایی برداشته شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، شور و نشاط ورزشی در روستای قزلقوپی مهاباد دوچندان شد؛ چرا که دانش‌آموزان این روستا از این پس می‌توانند در یک زمین ورزشی استاندارد و مجهز به فعالیت‌های ورزشی بپردازند. دانش‌آموزان با ابراز خرسندی از این رویداد، از بهبود چشمگیر شرایط نسبت به گذشته می‌گویند.

کیوان ابراهیمی، دهیار روستای قزلقوپی، در آیین بهره‌برداری از این طرح گفت: برای اجرای این طرح چمن مصنوعی، ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار هزینه شده که بیش از یک میلیارد تومان آن از محل اعتبارات دهیاری و کمک‌های مردمی و مابقی از سوی اداره آموزش و پرورش تأمین شده است.

سلیمان پاکزاد، بخشدار مرکزی مهاباد، نیز در این مراسم با اشاره به توسعه فضا‌های ورزشی در مناطق روستایی اظهار داشت: با افتتاح این طرح، شمار چمن‌های مصنوعی در سطح روستا‌های بخش مرکزی به ۱۸ مورد رسید. این پروژه‌ها با بهره‌گیری از اعتبارات دهیاری‌ها، مشارکت شرکت نفت و اداره آموزش و پرورش در قالب طرح شهید سلیمانی به مرحله بهره‌برداری رسیده است.

کریم سلیمانی، مدیر آموزش و پرورش مهاباد، نیز از تداوم این روند خبر داد و گفت: با پیگیری‌های نماینده شهرستان و تفاهم‌نامه امضاشده با بانک رفاه، قرار است ۱۱ چمن مصنوعی دیگر نیز برای تقویت سرانه ورزشی به مدارس شهرستان اهدا شود.

توسعه امکانات ورزشی در روستا‌ها نقش مؤثری در افزایش نشاط اجتماعی، شناسایی استعداد‌های ورزشی و بهبود کیفیت زندگی کودکان و نوجوانان دارد. همچنین طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، با افتتاح چمن مصنوعی روستای کهریزه شیخان در نیمه نخست آبان‌ماه، شمار چمن‌های مصنوعی بخش مرکزی مهاباد به ۱۹ باب خواهد رسید.