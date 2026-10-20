از دستگاههایِ برتَرِ جَشنواره‌ شَهید رَجایی، در کرمان، تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ درجلسه شورایِ مُشتَرَکِ اداری، و راهبَریِ تَحوُلِ اداریِ استان، دَه (دستگاه و نَهاد)، پس از ارزیابیِ شاخصهایِ دَهگانه، از بینِ ۱۶۶ دستگاه نمونه، معرفی شدند.

جشنواره‌ی شَهید رَجایی، تا کنون، ۲۸ دوره، با هدفِ ترویجِ فرهنگِ خدمتِ صادقانه، به مردم، برگزار شده است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در جلسه شورای مشترک اداری و راهبری تحول اداری استان و جشنواره شهید رجایی استان کرمان هدف از این مراسم با یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر را نهادینه کردن فرهنگ خدمت‌رسانی به مردم دانست وافزود: بایدخدمت به مردم دیده و به فرهنگ تبدیل شود.

علاء‌الدین رفیع‌زاده یادآور شد: تلاش‌های سردار دل‌ها نه در جنگ بلکه به خدمت‌رسانی به مناطقی که دچار مشکل و آسیب از بلایای طبیعی می‌شدند همیشه در ذهن ها و قلب ها ماندگار است.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تاکید کرد: دستگاه‌های موازی و غیرضروری ادغام و فرایند‌های غیرضروری حذف می شود تا خدمت‌رسانی بهتری به مردم شود

وی درباره سلامت اداری گفت: در این زمینه در پی پایش فساد و ارتقای سلامت اداری هستیم.