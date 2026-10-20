از دستگاههایِ برتَرِ جَشنواره‌ی شَهید رَجایی، در کرمان، تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ درجلسه شورایِ مُشتَرَکِ اداری، و راهبَریِ تَحوُلِ اداریِ استان، دَه (دستگاه و نَهاد)، پس از ارزیابیِ شاخصهایِ دَهگانه، از بینِ ۱۶۶ دستگاه نمونه، معرفی شدند.

جشنواره‌ی شَهید رَجایی، تا کنون، ۲۸ دوره، با هدفِ ترویجِ فرهنگِ خدمتِ صادقانه، به مردم/، برگزار شده است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور: در جلسه شورای مشترک اداری و راهبری تحول اداری استان و جشنواره شهید رجایی استان کرمان هدف از این مراسم با یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر را نهادینه کردن فرهنگ خدمت‌رسانی به مردم دانست وافزود: بایدخدمت به مردم دیده و به فرهنگ تبدیل شود.

علاء‌الدین رفیع‌زاده یادآور شد: تلاش‌های سردار دل‌ها نه در جنگ بلکه به خدمت‌رسانی به مناطقی که دچار مشکل و آسیب از بلایای طبیعی می‌شدند همیشه در ذهن ها و قلب ها ماندگار است.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تاکید کرد: دستگاه‌های موازی و غیرضروری ادغام و فرایند‌های غیرضروری حذف می شود تا خدمت‌رسانی بهتری به مردم شود

وی درباره سلامت اداری گفت: در این زمینه در پی پایش فساد و ارتقای سلامت اداری هستیم.