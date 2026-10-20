به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، مولایی فر مدیرکل بازرسی و پاسخگویی به شکایات استانداری در بازرسی میدانی از عملکرد ادارات شهرستان رامیان گفت:این بازدید‌های سرزده با هدف شناسایی نقاط قوت، رفع نارسایی‌ها و ارتقای سطح بهره‌وری در خدمت‌رسانی به شهروندان انجام می‌شود.

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فرزند شهید جنگ رمضان سید مهدی سید النگی به دنیا آمد. مادرشهیدسید مهدی سید النگی گفت: مهمان کوچولوی پسرم، پسر شهیدم، بدون حضور پدرش در ماه مهر مثل پدرش چشم بجهان گشود. شهید «سیدمهدی سیدالنگی» متولد هفدهم مهر ماه ۱۳۷۴ در جنگ رمضان در پی حمله دشمنی آمریکایی - صهیونی به این سایت به درجه رفیع شهادت نایل گشت.

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عملیات زیر سازی و آسفالت خیابان شهید تند گویان نگین شهر اجرا شد.

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فرماندار رامیان از آمادگی نانوایی‌های این شهر در شرایط بحران با سه گانه سوز کردن نانوایی‌ها خبر داد.

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گروه‌های جهادی سلامت و حقوقی در روستای جفاکنده خدمات بینایی سنجی و همچنین مشاوره‌های حقوقی رایگان به اهالی روستا ارائه کردند.

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زمین ورزشی روباز مجهز به کف پوش ورزشی در یکی از آموزشگاه‌های گنبد کاووس افتتاح شد.

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و سمینار تخصصی فوتسال کشور، با حضور ۴۷ داور از ۱۶ استان با هدف هم‌راستا کردن تصمیمات داوری و آشنایی با تغییرات قوانین بازی در کردکوی برگزار شد.