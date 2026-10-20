به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آقای علی قنواتی، معاون امور طلاب و دانش‌آموختگان حوزه‌های علمیه، در مراسم رونمایی از کتابِ معرفی شهدای روحانی، با تبریک و گرامیداشت یاد شهدای روحانی گفت: خانواده روحانیت از پیش از انقلاب و در طول تاریخ، خود را پاسدار ارزش‌ها و معارف دینی و پیشران تحقق آموزه‌های دین دانسته‌اند و این را نه‌فقط در لفظ، بلکه در عمل نیز دنبال کرده‌اند.

وی با اشاره به حضور خانواده‌های شهدای روحانی در دو جنگ اخیر و همچنین شهیدان کودتای دی، گفت: ۶۸ شهید روحانی جنگ دوازده‌روزه و جنگ رمضان؛ در کنار صد‌ها شهید روحانی که در دوران دفاع مقدس، خون خود را پای این شجره طیبه ریختند.

حجت‌الاسلام والمسلمین قنواتی درباره این کتاب گفت: این اثر توسط معاونت امور طلاب و دانش‌آموختگان، مدیریت فرهنگی و ایثارگران، و با همکاری خانواده‌های معظم شهدا و دوستان و همرزمان آنان تهیه شده و افزون بر مشخصات فردی شهدا، گوشه‌ای از زندگی نورانی آنها را به تصویر می‌کشد.

وی تصریح کرد: از این ۶۸ شهید روحانی ۲۲ شهید از حوزه علمیه قم و سایر آنها از دیگر استان‌های کشور هستند.

در پایان این مراسم از ۲۰ نفر از خانواده‌های شهدای روحانی تجلیل شد.