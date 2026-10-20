در حرم حضرت فاطمه معصومه انجام شد؛
رونمایی از کتاب شهدای روحانی دو جنگ تحمیلی اخیر
مراسم رونمایی از کتابِ معرفی شهدای روحانی، همزمان با آیین غبارروبی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه، با حضور خانوادههای معظم شهدای روحانی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،
آقای علی قنواتی، معاون امور طلاب و دانشآموختگان حوزههای علمیه، در مراسم رونمایی از کتابِ معرفی شهدای روحانی، با تبریک و گرامیداشت یاد شهدای روحانی گفت: خانواده روحانیت از پیش از انقلاب و در طول تاریخ، خود را پاسدار ارزشها و معارف دینی و پیشران تحقق آموزههای دین دانستهاند و این را نهفقط در لفظ، بلکه در عمل نیز دنبال کردهاند.
وی با اشاره به حضور خانوادههای شهدای روحانی در دو جنگ اخیر و همچنین شهیدان کودتای دی، گفت: ۶۸ شهید روحانی جنگ دوازدهروزه و جنگ رمضان؛ در کنار صدها شهید روحانی که در دوران دفاع مقدس، خون خود را پای این شجره طیبه ریختند.
حجتالاسلام والمسلمین قنواتی درباره این کتاب گفت: این اثر توسط معاونت امور طلاب و دانشآموختگان، مدیریت فرهنگی و ایثارگران، و با همکاری خانوادههای معظم شهدا و دوستان و همرزمان آنان تهیه شده و افزون بر مشخصات فردی شهدا، گوشهای از زندگی نورانی آنها را به تصویر میکشد.
وی تصریح کرد: از این ۶۸ شهید روحانی ۲۲ شهید از حوزه علمیه قم و سایر آنها از دیگر استانهای کشور هستند.
در پایان این مراسم از ۲۰ نفر از خانوادههای شهدای روحانی تجلیل شد.