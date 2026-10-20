رئیس دانشگاه جامع علمی‌کاربردی کشور اعلام کرد: روند پذیرش دانشجو در این دانشگاه در سال‌های اخیر صعودی بوده و به ۲۴۰ هزار نفر رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، محمد علی‌اکبری امروز در نشست سراسری رؤسای استانی و مدیران ارشد دانشگاه جامع علمی‌کاربردی در منطقه آزاد ارس اظهار کرد: گرایش به مهارت‌آموزی به‌طور عمیقی در جامعه نهادینه شده و ساختار مخاطبان این دانشگاه با اقبال فزاینده جوانان و بانوان رو‌به‌رو شده است.

وی با اشاره به جایگاه خطیر نهاد‌های علمی و دانشگاهی در صیانت از ارزش‌های انقلاب اسلامی اظهار داشت: دانشگاه‌های مهارتی همواره در خط مقدم تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص برای چرخه تولید و صنعت کشور حضور دارند و این رسالت با اتکا به تعهد اساتید و دانشجویان با قدرت استمرار دارد.

علی‌اکبری با اشاره به تحولات ایجاد شده در نظام آموزشی دانشگاه جامع علمی‌کاربردی افزود: برخلاف الگو‌های سنتی آموزش عالی، دانشجویان این دانشگاه لزوماً در فضا‌های بسته کلاسی حضور ندارند، بلکه عرصه فعالیت آنان در متن صنعت، کشاورزی، حوزه فرهنگ و خدمات گسترده است که نمونه بارز آن را در افتتاح مراکز تخصصی سلامت و کشاورزی در منطقه آزاد ارس شاهد هستیم.

رئیس دانشگاه جامع علمی‌کاربردی کشور با اشاره به آمار پذیرش دانشجویان اعلام کرد: با وجود چالش‌ها و با اتکا به رویکرد آموزش‌های ترکیبی و مجازی که سبب شد فعالیت‌های آموزشی این دانشگاه حتی برای یک روز نیز تعطیل نشود، آمار پذیرش دانشجو طی دو سال گذشته از ۲۲۴ هزار نفر به حدود ۲۴۰ هزار نفر افزایش یافته است که این موضوع گواهی بر عمق‌یافتن فرهنگ مهارت‌محوری در جامعه است.

وی از تغییرات ساختاری در ترکیب جمعیتی دانشجویان این دانشگاه خبر داد و گفت: برخلاف سال‌های گذشته که بیشتر دانشجویان را مردان یا شاغلان جویای ارتقای مدرک تشکیل می‌دادند، امروزه شاهد گرایش معنادار بانوان و همچنین حضور نسل جوان در این دانشگاه هستیم که این تحول نیازمند بازنگری در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلان است.

علی‌اکبری با اشاره به اقتدار و پایداری نظام جمهوری اسلامی در برابر توطئه‌ها و چالش‌ها خاطرنشان کرد: کشور در مسیر رشد و تعالی خود با موانعی مواجه است، اما اراده ملت ایران و پویایی نظام مستحکم‌تر از همیشه پابرجا است.

استاندار آذربایجان شرقی هم در این نشست با تأکید بر ضرورت گذار از آموزش مدرک‌محور به آموزش تقاضامحور گفت: ایجاد رشته‌ها و مراکز دانشگاهی باید متناسب با ظرفیت‌های اشتغال، تحولات فناوری و نیاز‌های منطقه‌ای باشد و عملکرد آنها بر اساس اشتغال مرتبط دانش‌آموختگان و رضایت کارفرمایان ارزیابی شود.

بهرام سرمست مساله اساسی در تأمین نیروی انسانی مورد نیاز اقتصاد، بیش از آنکه کمبود دارندگان مدارک دانشگاهی باشد، ناهماهنگی بخشی از مهارت‌های دانش‌آموختگان با نیاز‌های صنعت، فناوری و بازار کار است.

وی با اشاره به جایگاه دانشگاه جامع علمی‌کاربردی در نظام آموزش عالی کشور افزود: این دانشگاه به دلیل ماهیت مهارت‌محور و ارتباط مستقیم با محیط واقعی کار، مسئولیت مهمی در رفع این فاصله بر عهده دارد.

استاندار آذربایجان شرقی گذار از آموزش مدرک‌محور به آموزش تقاضامحور را نخستین محور تحول در این دانشگاه عنوان کرد و گفت: نظام آموزش عالی باید از توسعه کمی رشته‌ها به سمت تربیت نیروی انسانی متناسب با تقاضای واقعی اقتصاد حرکت کند.

وی ادامه داد: شمار دانشجویان و دانش‌آموختگان به‌تنهایی برای ارزیابی عملکرد مراکز علمی‌کاربردی کافی نیست و نرخ اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی، کیفیت مهارت‌آموزی و میزان رضایت کارفرمایان نیز باید در این ارزیابی مورد توجه قرار گیرد.

سرمست با تأکید بر پیوند ساختاری دانشگاه با صنعت و بنگاه‌های اقتصادی اظهار کرد: آذربایجان شرقی در حوزه‌هایی همچون ماشین‌سازی، قطعه‌سازی، صنایع غذایی، چرم و کفش و صنایع معدنی از ظرفیت‌های گسترده‌ای برخوردار است که می‌تواند مبنای توسعه آموزش‌های مهارتی قرار گیرد.

وی وجود ۵۸ شهرک صنعتی، شهرک سرمایه‌گذاری خارجی و منطقه آزاد ارس را از ظرفیت‌های استان برای گسترش این آموزش‌ها برشمرد و افزود: زمینه توسعه آموزش عالی مهارت‌محور در بخش‌های صنعت، فرهنگ و هنر، تجارت و کشاورزی، به‌ویژه محصولات گلخانه‌ای، در استان فراهم است.

وی با بیان اینکه توسعه هنرستان‌های جوار صنعت نیز در استان پیگیری می‌شود، تشکیل شورایی مشترک برای مهارت و اشتغال را پیشنهاد کرد و افزود: دانشگاه جامع علمی‌کاربردی، اداره کل صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی و تشکل‌های تخصصی کارفرمایی می‌توانند در این شورا، نیاز‌های مهارتی را شناسایی و زمینه تبدیل آنها به برنامه‌های آموزشی را فراهم کنند.

سرمست، ارتقای بهره‌وری و کارآفرینی را از مأموریت‌های مهم آموزش‌های کاربردی برشمرد و اظهار کرد: مراکز علمی‌کاربردی می‌توانند با مشارکت در حل مسائل عملیاتی واحد‌های تولیدی، به کاهش ضایعات، بهینه‌سازی مصرف انرژی و ارتقای کیفیت محصولات کمک کنند.

وی با انتقاد از کم‌توجهی به کاربرد یافته‌های دانشگاهی اظهار کرد: پایان‌نامه‌ها و پژوهش‌ها باید در حل مسائل جامعه نقش داشته باشند و دانشگاه‌ها نیز متناسب با ظرفیت و تخصص خود، مأموریت مشخصی را بر عهده بگیرند.