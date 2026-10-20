میدان میوه و تره‌بار مهاباد به عنوان بزرگ‌ترین مرکز عرضه کالا‌های اساسی و محصولات کشاورزی در منطقه، با دادوستد روزانه حدود ۵۰ تن کالا، نقش کلیدی در تأمین نیاز شهروندان و عرضه محصولات بومی ایفا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، میدان میوه و تره‌بار مهاباد این روز‌ها با رونق قابل توجهی روبه‌روست و به عنوان اصلی‌ترین مرکز دادوستد محصولات کشاورزی و کالا‌های اساسی در منطقه شناخته می‌شود؛ بازاری که بخش عمده‌ای از خرید‌های شهروندان مهابادی و شهر‌های اطراف در آن انجام می‌گیرد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که روزانه حدود ۵۰ تن انواع میوه، تره‌بار و کالا در این میدان عرضه و دادوستد می‌شود. این محموله‌ها علاوه بر تأمین از مناطق مختلف کشور، شامل محصولات بومی و تولیدات کشاورزان منطقه نیز می‌شود که برای فروش به این مرکز انتقال می‌یابند.

خریداران، فروشندگان و رانندگان فعال در این میدان با اشاره به حجم بالای مبادلات، بر اهمیت این مرکز در تنظیم بازار و دسترسی آسان شهروندان به محصولات تازه تأکید می‌کنند. حضور تولیدکنندگان محلی برای عرضه مستقیم محصولات بومی نیز به پویایی هرچه بیشتر این بازار کمک کرده است.