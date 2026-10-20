فرماندار آستارا از اجرای عملیات فنی تخلیه خط لوله گاز رشت به چلوند در این شهرستان از ساعت ۱۸ امروز خبر داد و گفت: صدا‌های ناهنجار ناشی از این عملیات ایمن است و شهروندان نگران نباشند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ علی درمانی گفت: با انجام عملیات فنی و آماده‌سازی خطوط لوله گاز فشار قوی برای فصل سرد سال، عملیات فنی تخلیه خط لوله ۴۲ اینچ گاز رشت به چلوند در شهرستان آستارا و در محدوده ایستگاه شیر بین‌راهی چلوند، از ساعت ۱۸ امروز ۲۸ مهر آغاز می‌شود که با صدای شدیدی همراه خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه این عملیات برای تمیز کردن لوله‌ها و تخلیه مقداری از گاز برای خروج ناخالصی‌ها در منطقه چلوند از سوی منطقه ۹ عملیات انتقال گاز کشور اجرا می‌شود، خطاب به ساکنان این منطقه اعلام کرد: عملیات تخلیه گاز از خطوط انتقال، ایمن است و جای نگرانی نیست.