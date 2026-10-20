رئیس سازمان بسیج حقوقدانان کشور: مردم در تنظیم روابط حقوقی خودشان با یکدیگر، از ظرفیت مشاوره‌های حقوقی حقوقدانان ما در بستر مساجد و محلات حتماً استفاده بکنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، بهرامی پور گفت: یکی از رسالت‌های مهم و اساسی سازمان بسیج حقوقدانان، انسجام‌بخشی به جامعه حقوقی، قضایی کشور است؛ ان‌شاءالله بتوانیم منشأ خدماتی برای گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قضایی مردم عزیزمان باشیم و به کارآمدی نظام حقوقی، قضایی کشور کمک بکنیم.

.رئیس سازمان بسیج حقوقدانان کشور افزود: امروز فقر حقوقی در جامعه ما وجود دارد و بسیاری از منشأ‌ تشکیل پرونده‌ها در دستگاه قضایی، فقر حقوقی است، در همین راستا، نهضت حقوق‌آموزی و آموزش همگانی حقوق را در قالب طرح ملی حقوق‌یاران، در بستر مساجد و محلات و با استفاده از ظرفیت حقوقدانان متعهد و متخصص، در حال انجام هست تا مردم عزیز ما با آگاهی از قوانین و مقررات کمتر با مشکلات حقوقی مواجه بشوند.

بهرامی پور گفت: خواهشی که ما از مردم عزیزمان داریم این است که در تنظیم روابط حقوقی خودشان با یکدیگر، از ظرفیت مشاوره‌های حقوقی حقوقدانان ما در بستر مساجد و محلات حتماً استفاده بکنند تا کمتر با چالش‌های حقوقی مواجه بشوند و درگیر مباحث محاکم قضایی نشوند.

وی ادامه داد: در بحث صیانت از حقوق عمومی، یکی از خواسته‌های رهبر شهید انقلاب اسلامی و رهبر انقلاب اسلامی، بحث صیانت از حقوق مردم و حقوق عمومی هست، این هم به‌منظور توزیع عدالت اجتماعی هست که ما در این حوزه ورود خوبی داریم.

.رئیس سازمان بسیج حقوقدانان کشور افزود: همکاران ما در سراسر کشور، با رصد موارد نقض حقوق عمومی، موضوعات را به دادستانی‌ها منعکس می‌کنند و ان‌شاءالله بتوانند از تضییع حقوق عمومی جلوگیری کنند،خواهش ما از دستگاه‌های اداری و نهاد‌هایی که به موجب قوانین، مسئولیتی در قبال حفظ حقوق مردم دارند این هست که مراقبت باشند تا حقوق مردم تضییع نشود.

بهرامی پور گفت: خواهش ما این هست که ان‌شاءالله مردم عزیز از ظرفیت حقوقدانان متعهد و متخصص در استان یزد و شهرستان‌ها استفاده بکنند، تعامل بسیار خوبی بین دستگاه قضایی استان با مجموعه بسیج حقوقدانان شکل گرفته است و امروز شاهد افتتاح موزه مقاومت بسیج حقوقدانان در دادگستری استان بودیم، ان‌شاءالله همه دستگاه‌های وابسته حقوقی و قضایی در استان این انسجام تشکیلاتی را برای خدمت به مردم و گره‌گشایی از مشکلات مردم عزیز این استان فراهم کنند.