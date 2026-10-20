به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان،دکتر مهرداد شریفی گفت: این طرح برای دانش‌آموزان ۶ تا ۱۲ سال اجرا می‌شود و در طول سال، دو بار با فاصله سه ماه، تحت پوشش برنامه‌های پیشگیری از پوسیدگی دندان قرار می‌گیرند.

وی افزود: مراقبان سلامت با همکاری دندانپزشکان مستقر در مراکز خدمات جامع سلامت، اجرای این برنامه را بر عهده دارند.

رئیس مرکز بهداشت خوزستان با اشاره به وضعیت سلامت دهان و دندان دانش‌آموزان ادامه داد: براساس بررسی‌های انجام‌شده، حدود ۸۰ درصد دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی دست‌کم یک دندان پوسیده دارند که این آمار ضرورت اجرای برنامه‌های پیشگیرانه و آموزش مستمر بهداشت دهان و دندان را نشان می‌دهد.

شریفی با تأکید بر اهمیت رعایت بهداشت روزانه دهان و دندان گفت: مسواک زدن دو بار در روز، صبح پیش از صرف صبحانه و شب پیش از خواب، در کنار استفاده از نخ دندان، نقش مهمی در حفظ سلامت دندان‌ها دارد.

وی افزود: هر بار مسواک زدن باید حدود دو دقیقه طول بکشد و مراقبت صحیح از دندان‌ها و لثه‌ها به عادت روزانه دانش‌آموزان تبدیل شود.

رئیس مرکز بهداشت خوزستان آموزش و ارتقای سواد سلامت را از اولویت‌های نظام سلامت دانست و گفت: آموزش در مدارس باید به تغییر رفتار، اصلاح نگرش‌ها، حذف باورهای نادرست و تقویت خودمراقبتی منجر شود.

وی ادامه داد: دانش‌آموزان، والدین و مربیان سه گروه مهم در ارتقای سلامت دهان و دندان هستند و استمرار آموزش‌ها در کنار اجرای برنامه‌های پیشگیرانه می‌تواند به حفظ سلامت دندان‌های کودکان کمک کند.

وارنیش فلوراید یکی از روش‌های پیشگیری از پوسیدگی دندان است که با تقویت مینای دندان، خطر پوسیدگی را کاهش می‌دهد و می‌تواند روند پیشرفت آن را کند کند. با این حال، اجرای این طرح جایگزین رعایت بهداشت دهان و دندان نیست و مسواک زدن با خمیردندان حاوی فلوراید، استفاده از نخ دندان، تغذیه مناسب و معاینات منظم دندانپزشکی همچنان ضروری است.