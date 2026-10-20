ورزشکاران اصفهانی در روز چهارم بازی‌های پاراآسیایی موفق به کسب دو نشان نقره و برنز شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در مسابقات پارادوومیدانی پاراآسیایی ناگویای ژاپن، هاجر صفرزاده در فینال کلاس T ۱۲ با ثبت زمان ۲۵.۰۲ ثانیه به نشان نقره دست یافت.

در پرتاب دیسک کلاس F ۵۱، F ۵۲، F ۵۳، این دوره از مسابقات نیز علیرضا مختاری همامی با پرتابی به طول ۲۰.۲۰ و کسب ۷۴۹ امتیاز، به مقام سوم رسید و نشان برنز را از آن خود کرد.

بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا در حال برگزاری است و ورزشکاران توان‌یاب قاره کهن برای پنجمین بار در المپیک آسیایی به رقابت می‌پردازند.

کاروان ورزشی کشورمان با ۶۲ ورزشکار زن و ۱۰۴ ورزشکار مرد در ۱۵ رشته ورزشی در این مسابقات شرکت کرده که ۱۲ نماینده از اصفهان نیز در کاروان ایران حضور دارند.

محمد سرنجی در تیم ملی گلبال است و مهدی نباتی، مربی اصفهانی نیز در کادر فنی حضور دارد؛ سمیه رحیمی و هادی نوری در پاراتیراندازی با کمان رقابت می‌کنند.

علی مطلبی فشارکی در پاراشنا، زینب ملکی و حدیث رضایی در والیبال نشسته، رومینا چمسورکی و حامد حق‌شناس در پاراتکواندو و علیرضا مختاری، هاجر صفرزاده و فاطمه‌زهرا امیریوسفی در پارادو و میدانی دیگر نمایندگان اصفهان هستند.