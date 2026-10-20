مرکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای مهاباد در نیمه نخست امسال، متناسب با نیاز بازار کار و در سه حوزه صنعت، خدمات و کشاورزی، ۸۷ دوره آموزشی برگزار کرده است؛ دوره‌هایی که با هدف توانمندسازی کارآموزان و آماده‌سازی آنان برای ورود به بازار کار ارائه می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، صدای چرخ خیاطی، بخشی از فضای آموزشی مرکز فنی‌وحرفه‌ای مهاباد است؛ جایی که هنرجویان، مهارت‌های پایه خیاطی، از الگوکشی تا دوخت را فرا می‌گیرند تا پس از پایان دوره، مسیر ورود به بازار کار یا راه‌اندازی کسب‌وکار خود را هموار کنند.

کارآموزان پس از گذراندن دوره و موفقیت در آزمون‌های مهارتی، گواهینامه دریافت می‌کنند و می‌توانند آموخته‌های خود را در محیط کار به کار بگیرند. برخی از هنرجویان نیز با تکیه بر مهارت‌های کسب‌شده، فعالیت مستقل خود را آغاز کرده‌اند.

هیمن هرمزیاری، رئیس مرکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای مهاباد، گفت: در شش‌ماهه نخست امسال، ۸۷ دوره آموزشی در سه حوزه صنعت، خدمات و کشاورزی برای کارآموزان و متقاضیان مهارت‌آموزی در شهر و روستا برگزار شد.

به گفته هرمزیاری، دوره‌ها بر اساس نیازسنجی مخاطبان و نیاز بازار کار طراحی شده‌اند و طیف متنوعی از مهارت‌ها را دربرمی‌گیرند. او افزود استقبال از آموزش‌های مهارتی مطلوب بوده و کارآموزان پس از شرکت در آزمون و کسب نمره قبولی، گواهینامه مهارت دریافت می‌کنند.

آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای در کنار تسهیلات خوداشتغالی می‌تواند به راه‌اندازی و توسعه کسب‌وکار‌ها کمک کند و فرصت‌های تازه‌ای برای اشتغال فراهم آورد.

مهارت‌آموزی، گامی برای ورود به بازار کار و ساختن آینده‌ای روشن‌تر است.