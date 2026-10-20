به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ پیکر فرمانده شهید تازه تفحص رسول رستمی، فردا چهارشنبه ۲۹ مهر از ساعت ۱۴ در ستاد معراج شهدای تهران برگزار می شود.

معراج شهدا در تهران ، ضلع جنوب پارک شهر ، خیابان بهشت ، کوچه معراج واقع است.

همچنین مراسم‌های وداع دیگری، چهارشنبه ۲۹ مهر از نماز مغرب در مسجدالنبی (ص)، واقع در شهرک مشیریه، خیابان صالحی تهران و سپس ساعت ۲۱ همزمان با تجمع مردم انقلابی در میدان خراسان برگزار می‌شود.

پیکر شهید رستمی پنجشنبه ۳۰ مهر ساعت ۱۰ از شهرک مشیریه به سمت میدان آقانور (ثامن الحجج) تشییع می‌شود.

شهید والامقام، رسول رستمی، فرمانده گروهان لشکر ۲۷ محمد رسول الله، صل الله علیه و آله و سلم، در تاریخ ۱۳۴۵/۰۱/۱۷ متولد شد؛ از تهران به جبهه اعزام شد و در تاریخ ۱۳۶۴/۱۱/۲۱ در ۲۰ سالگی در عملیات ایذایی والفجر ۸ در منطقه‌ام‌الرصاص به درجه رفیع شهادت نائل آمد و پیکر مطهر او در منطقه بر جای ماند.