مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی گفت: این استان با بیش از سه‌هزار واحد صنعتی و تولید بیش از ۲۵ هزار نوع محصول، متنوع‌ترین سبد محصولات صنعتی کشور را در اختیار دارد و نقش ارزنده‌ای در تأمین نیاز داخلی و صادرات ایفا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، در پویش «ایران‌جان»، رسانه ملی سفری به استان مرکزی دارد؛ استانی که به «رنگین‌کمان صنعت کشور» شهره است و بیش از سه‌هزار واحد صنعتی کوچک و بزرگ در آن فعالیت می‌کنند.

از تجهیزات غول‌پیکر فولادی تا محصولات صنعتی میلیمتری، طیف گسترده‌ای از کالا‌ها در این استان تولید می‌شود؛ تولیدی رنگین‌کمان‌گونه که زنجیره‌هایی از صنعت را در سراسر کشور شکل داده است.

علی جودکی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی، این استان را یکی از قطب‌های صنعتی کشور توصیف کرد که از صنایع بزرگ و مادر برخوردار است. به گفته وی، چرخش چرخ صنعت در برخی از صنایع کشور به تولیدات استان مرکزی وابسته است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی نیز با اشاره به تنوع محصولات واحد‌های صنعتی استان، بر نقش این زنجیره‌های تولیدی در اقتصاد منطقه‌ای و ملی تأکید کرد.

مدیران کارخانه‌های فعال استان نیز ضمن تشریح روند تولید، بر کیفیت و تنوع محصولات بومی اشاره کردند.

تنوع و کیفیت بالای تولیدات صنعتی باعث شده استان مرکزی رتبه پنجم صادرات کشور را در اختیار بگیرد و سهم مهمی در تأمین نیاز داخل و ورود ارز به کشور داشته باشد.