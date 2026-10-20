\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c \u0645\u0631\u062f\u0645 \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0645\u0639\u062a\u0642\u062f\u0646\u062f: \u067e\u06cc\u0648\u0646\u062f \u0622\u0646\u0647\u0627 \u0628\u0627 \u0622\u0631\u0645\u0627\u0646\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0644\u06cc \u0648 \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u0645\u06cc\u0647\u0646 \u0639\u0632\u06cc\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0646\u0627\u06af\u0633\u0633\u062a\u0646\u06cc \u0627\u0633\u062a.\n