به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،باستان شناس مشهور ایرانی متولد ۱۳۱۵ در تبریز در دانشگاه تهران در رشته باستان شناسی تحصیل و سپس سال ۱۳۴۴ از بورس تحصیلی شاگرد اولی استفاده کرد و به شیکاگو رفت و در آنجا ادامه تحصیل داد.

مهری جوادی باستان شناس و از همکاران یوسف مجید زاده گفت: رساله دکترای مجید‌زاده، باستان شناسی و گرایش پیش از تاریخ و همچنین تمدن بین النهرین بود.

مرحوم یوسف مجیدزاده بعد از دریافت دکترا به ایران برگشت و با عنوان استادیار، در گروه باستان شناسی و تاریخ هنر دانشگاه تهران مشغول تدریس شد.

یوسف مجید زاده، در دهه ۸۰ به عنوان سرپرست گروه بین المللی کاوش‌های باستان شناسی حوزه هلیل رود معرفی و در تپه‌های کنار صندل شمالی و جنوبی، گورستان محطوط آباد و گورستان قلعه کوچک ۶ فصل کاوش انجام داد.

مجید زاده با کاوش‌هایی که در این منطقه انجام داد معتقد بود جیرفت حلقه گمشده تاریخ بشریت است

وی علاوه بر جیرفت در تپه ازبکی استان البرز و تپه قبرستان دشت قزوین نیز کاوش انجام داد.

مرحوم یوسف مجید زاده در سن ۹۰ سالگی بر اثر بیماری در فرانسه درگذشت.