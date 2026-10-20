رئیس اداره انتقال خون مهاباد از اهدای بیش از سه‌هزار و ۴۰۰ واحد خون در این شهرستان طی نیمه نخست امسال خبر داد و با اشاره به افزایش نیاز بیماران در فصل سرما، از شهروندان خواست با اهدای خون به حفظ ذخایر خونی کمک کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، اهدای خون، هدیه‌ای ارزشمند است که می‌تواند به نجات جان بیماران نیازمند کمک کند؛ به‌ویژه در روز‌های سرد سال که تأمین و نگهداشت ذخایر خونی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

صلاح‌الدین حاجی‌زاده، رئیس اداره انتقال خون مهاباد، با اشاره به اهدای بیش از سه‌هزار و ۴۰۰ واحد خون در این شهرستان طی شش‌ماهه نخست امسال، از شهروندان دعوت کرد برای کمک به بیماران نیازمند به پایگاه انتقال خون مراجعه کنند.

در اداره انتقال خون مهاباد، خون‌های اهدایی به فرآورده‌هایی از جمله پلاسما، پلاکت و گلبول قرمز متراکم تبدیل و برای استفاده به مراکز درمانی ارسال می‌شود. همچنین بخشی از پلاسمای مازاد برای تولید دارو‌های مشتق از پلاسما به شرکت‌های پالایشگر داخلی و خارجی فرستاده می‌شود.

اداره انتقال خون مهاباد خون مورد نیاز مراکز بیمارستانی شهر‌های جنوب آذربایجان‌غربی، از جمله میاندوآب، شاهین‌دژ، بوکان، نقده، سردشت، پیرانشهر و تکاب را تأمین می‌کند.

خون جایگزین ندارد و اهدای هر واحد خون می‌تواند فرصتی دوباره برای زندگی به بیماران ببخشد.