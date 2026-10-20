مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آبادان از تأمین کارت سوخت مورد نیاز جایگاه‌های عرضه سوخت در آبادان و خرمشهر خبر داد و گفت: هر جایگاه حداقل چهار کارت سوخت در اختیار دارد.

اختصاص حداقل چهار کارت سوخت به هر جایگاه در آبادان و خرمشهر

اختصاص حداقل چهار کارت سوخت به هر جایگاه در آبادان و خرمشهر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، شهروند خبرنگاری با ارسال تصویر از صف های طولانی خودرو در جایگاه سوخت و نبود کارت سوخت یا محدویت آن گلایه دارند و خواستار پیگیری موضوع شدند.

موضوع را از محمد بنی سعیدمدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آبادان،جویا شدیم که گفت: هر جایگاه حداقل چهار کارت سوخت در اختیار دارد و هر کارت امکان سوخت‌گیری تا سقف ۲ هزار و ۵۵۰ لیتر را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به تغییر ساعت شارژ کارت‌های سوخت جایگاه‌ها ادامه داد: حدود سه ماه پیش، با هدف رفاه حال شهروندان و تسهیل سوخت‌گیری کارکنان و شاغلان، ساعت شارژ کارت‌ها از ساعت ۲۴ به ۶ صبح تغییر کرد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آبادان گفت: پیش از این، برخی افراد سودجو پس از نیمه‌شب سوخت را با استفاده از بشکه به مکان‌های دیگر منتقل می‌کردند و به همین دلیل، ساعت شارژ کارت‌ها تغییر یافت.

بنی سعید با بیان اینکه تا هفته گذشته مشکلی در این زمینه گزارش نشده بود، افزود: گروه بازرسی در حال بررسی وضعیت جایگاه‌ها و رصد مشکلات احتمالی است.

وی با اشاره به میزان استفاده از کارت‌های جایگاه در آبادان گفت: ۵۵ درصد سوخت‌گیری‌ها در این شهرستان با کارت جایگاه انجام می‌شود، در حالی که میانگین کشوری این میزان ۳۵ درصد است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آبادان از شهروندان خواست برای کاهش ازدحام و تسریع روند سوخت‌گیری، از کارت سوخت شخصی خود استفاده کنند.

مدیرعامل شرکت خدمات نفتی منطقه آبادان در پاسخ به پرسشی درباره نحوه گزارش تخلفات احتمالی در جایگاه‌های عرضه سوخت گفت: شهروندان می‌توانند تخلفات، از جمله مشکلات مربوط به توزیع کارت‌های سوخت را از طریق سامانه ۳۲۶۲۷ گزارش کنند.این سامانه به‌صورت خودکار به بخش بازرسی و کشیک متصل است و پیام‌های شهروندان را دریافت می‌کند. گزارش‌های ثبت‌شده نیز روز بعد بررسی خواهند شد.