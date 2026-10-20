به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، پویش «سفیردانایی؛ روایت گرم یک میزبانی» با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی، معرفی ظرفیت‌های کتابخانه‌های عمومی و نمایش خلاقانه خدمات، فضا‌ها و امکانات این مراکز فرهنگی، از اول مهرماه آغاز شده است و با تمدید مهلت، کتابداران سراسر کشور تا ۱۵ آبان‌ماه ۱۴۰۵ فرصت دارند آثار خود را از طریق سامانه «کتابخون» به نشانی www.ketabkhooon.ir ثبت کنند.

بر اساس این فراخوان، آثار پس از بررسی و ارزیابی، در چهار محور مورد داوری قرار خواهند گرفت؛ میزان صمیمیت و توانایی در برقراری ارتباط با مخاطب، خلاقیت در روایت و پرهیز از کلیشه‌های اداری، کیفیت فنی ویدئو شامل (نور، صدا و کادربندی) و همچنین قدرت متقاعدسازی مخاطب برای عضویت و حمایت از کتابخانه.

کتابداران باید در ابتدای ضبط ویدئو، نام و نام خانوادگی خود و نام کتابخانه محل خدمت را بیان کنند. فیلم‌های ارسالی باید به‌صورت افقی، با صدای واضح، نور مناسب و حداکثر در مدت پنج دقیقه ضبط شوند و حجم فایل ارسالی نیز نباید از ۱۰۰ مگابایت بیشتر باشد.

معرفی‌های ارائه‌شده با خلاقیت بالا و بدون کپی‌برداری، در اولویت داوری و امتیازدهی قرار خواهند گرفت.

پس از طی مراحل برررسی و ارزیابی، ۱۰ طرح و ایده برتر معرفی و از صاحبان آنها قدردانی خواهد شد.