فرآیند صیانت و بازسازی کانال‌های انتقال آب در روستا‌های کافی‌آباد، میل‌سفید و علی‌آباد میل‌سفید از شهرستان اشکذر با تکیه بر اقدامات فنی و مهندسی تسریع شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مدیر جهاد شهرستان اشکذر گفت: به منظور صیانت از منابع آبی و ارتقای ضریب ایمنی زیرساخت‌های سنتی کشاورزی، عملیات اجرایی طوقه گذاری، کارگیری و لایروبی ریزش قنوات در کافی آباد، میل سفید و علی آباد میل سفید شتاب گرفت.

میرجلیلی افزود: در این عملیات، کارگران زحمتکش در خط مقدم کار، مشغول اجرای فعالیت‌های تخصصی از جمله طوقه‌گذاری، کمرگیری و تخلیه و برداشت ریزش‌های داخل قنوات هستند تا مسیر حیاتی انتقال آب از هرگونه انسداد پاکسازی شود.

وی با اشاره به اهمیت حیاتی این اقدامات در منطقه، بر ضرورت نظارت مستمر بر روند اجرای کار تأکید کرد و افزود: تداوم حیات کشاورزی در این مناطق در گرو حفظ و نگهداری اصولی قنوات است و هرگونه اقدام مهندسی نظیر طوقه‌گذاری و رفع ریزش‌ها، تضمین‌کننده پایداری جریان آب برای باغات و اراضی زراعی خواهد بود.

همچنین در راستای بررسی دقیق وضعیت موجود و چگونگی پیشرفت کار، تیمی تخصصی متشکل از معاون فنی مدیریت جهاد شهرستان، رئیس مرکز کذاب، کارشناس آب و خاک مدیریت جهاد شهرستان و پیمانکاران قنوات کذاب و میل‌سفید، از نزدیک در محل اجرای پروژه‌ها حاضر شده و روند پیشرفت فعالیت کارگران را مورد ارزیابی و پایش قرار دادند.