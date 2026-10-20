به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، فرمانده انتظامی استان قزوین از اجرای هفتمین مرحله طرح صاعقه در محله هادی‌آباد شهر قزوین با هدف ارتقای امنیت و آرامش اجتماعی خبر داد.

وی گفت: این طرح در پی دیدارهای مردمی و مطالبه شهروندان برای برخورد با مجرمان و برقراری نظم و امنیت عمومی، بامداد امروز (سه‌شنبه، ۲۸ مهرماه) اجرا شد.

به گفته فرمانده انتظامی استان، طرح‌های صاعقه با محوریت پاسخ به مطالبات مردمی و پاکسازی محله‌ها از عناصر مجرم و سارق ادامه دارد.