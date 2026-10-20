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فرمانده انتظامی استان قزوین از اجرای هفتمین مرحله از طرح صاعقه با هدف ارتقای امنیت و آرامش اجتماعی در محله هادیآباد شهر قزوین خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، فرمانده انتظامی استان قزوین از اجرای هفتمین مرحله طرح صاعقه در محله هادیآباد شهر قزوین با هدف ارتقای امنیت و آرامش اجتماعی خبر داد.
وی گفت: این طرح در پی دیدارهای مردمی و مطالبه شهروندان برای برخورد با مجرمان و برقراری نظم و امنیت عمومی، بامداد امروز (سهشنبه، ۲۸ مهرماه) اجرا شد.
به گفته فرمانده انتظامی استان، طرحهای صاعقه با محوریت پاسخ به مطالبات مردمی و پاکسازی محلهها از عناصر مجرم و سارق ادامه دارد.