

حمید قنبری در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در تشریح دوازدهمین نشست ستاد هماهنگی روابط اقتصادی با موضوع صادرات غیر نفتی و مشکلات صادرکنندکان به منظور ارائه راهکارها و پیگیری مسائل آنها ، افزود: شرایط جنگی تحمیل شده، مسایل و مشکلات جدیدی را برای فعالان حوزه صادرات ایجاد کرده، از اینرو تغییرات در سازوکارهای داخلی برای رسیدگی به این مشکلات و تعهدات صادرکنندگان ضروریست.

وی تصریح کرد: برای صادر کنندگانی که نمیتوانند تعهد خود را به دلیل مشکلات ایجاد شده در حمل و نقل ایفا کنند و یا صادر کنندگانی که ارز را دریافت و باید مواد اولیه را وارد می کردند ، اما به دلیل مشکلات بوجود آمده در مسیر های حمل و لجستیک، قادر به انجام تعهدات خود نیستند، راهکارها و ترتیباتی در نظر گرفته شده تا در شیوه ها و مقرات موجود برای این دسته از صادر کنندگان بازنگری صورت گیرد که مورد قبول دستگاههای مرتبط هم قرار گرفت.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزیرامور خارجه همچنین گفت: در این نشست پیشنهاداتی برای رفع مشکل صادر کنندگان محصولات به برخی کشورها از جمله کشورهای همسایه ازجمله عراق، پاکستان و افغانستان مطرح شد که این پیشنهادات قابل پیگیری در مذاکره با طرفهای خارجی است .

قنبری افزود: این پیشنهادات را برای پیگیری به سفارتخانه ها و کنسولگری های کشورمان ابلاغ خواهیم کرد.

وی ابراز امیدواری کرد: به رغم مشکلات ایجاد شده از سوی دشمن، این پیگیری ها بتواند در آینده نه تنها موجب حفظ صادرات موجود ، بلکه باعث هدفمند تر شدن و ارتقاءسطح صادرات شود.