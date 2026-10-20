مردم ولایتمدار و غیور مهاباد با حضور پرشور در اجتماعات مردمی، ضمن اعلام حمایت قاطع از ایران اسلامی و ولایت‌فقیه، بار دیگر نماد درخشانی از وحدت، همدلی و ایستادگی در دفاع از عزت و اقتدار کشور را به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، در پی تحولات اخیر و در پاسداشت ارزش‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی، مردم ولایتمدار و آگاه مهاباد با حضور حماسی و پرشور در اجتماعات مردمی، باری دیگر بیعت مجدد خود را با آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) به منصه ظهور رساندند.

این حضور خودجوش و معنادار، که با حضور اقشار مختلف مردم، جوانان، اصناف و معتمدین همراه بود، جلوه‌ای بی‌نظیر از همبستگی ملی، اتحاد اقوام و مذاهب و ایستادگی پولادین در برابر توطئه‌های دشمنان را به تصویر کشید و پیام روشنی از وفاداری به کیان اسلامی و پاسداری از استقلال و امنیت کشور به نمایش گذاشت.