معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل گفت: ۲ توله گرگ که از یک متخلف حیات وحش کشف و ضبط شده‌اند، پس از تیمار و اعمال مراقبت‌های لازم در طبیعت سازگار با آن گونه جانوری رها خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، یوسف مهدیزاده روز سه شنبه اظهار کرد: نگهداری حیوانات وحشی جرم است و توله گرگ‌ها به تازگی از یک متخلف نگهداری غیرمجاز کشف شده‌اند.

وی افزود: فیلمی در فضای مجازی در خصوص نگهداری گرگ‌ها در اردبیل منتشر شده است و محلی که در فیلم دیده می‌شود، مکان نگهداری موقت و تیمارگاه حیات وحش اردبیل است و ارتباطی به محل کشف توله گرگ‌ها ندارد.

معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل تصریح کرد: کلینیک و موزه حیات وحش اردبیل در جوار تالاب شورابیل فعال است و حیواناتی که دچار مصدومیت یا بیماری هستند در آن کلینیک تحت نظر پزشک تیمار و بعد از بهبودی کامل در محیط زیست و طبیعت رها می‌شوند.

مهدیزاده گفت: شهروندان و علاقه‌مندان حیات وحش می‌توانند هرگونه مصادیق نگهداری و خرید و فروش حیوانات وحشی و مصدومیت و مرگ آنها را با شماره تلفن ۱۵۴۰ به اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل گزارش کنند.