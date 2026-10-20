در سفر وزیر آموزش و پرورش به استان همدان ۴ طرح آموزشی و ورزشی با بیش از ۶۶۰ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، در این سفر طرح‌های ساختمان دانشکده علوم انسانی دانشگاه فرهنگیان در ۱۲ کلاس با ۲ هزار و ۴۰۰ متر مربع مساحت، پیست دو و میدانی مجتمع ورزشی شهدای الوند در همدان و کانون فرهنگی، تربیتی شهید سلیمانی، استخر دانش، آموزی شهید رنجبرزاده و مدرسه ۱۲ کلاسه در شهرستان اسد آباد به بهره برداری رسید.

وزیر آموزش و پرورش در این سفر گفت: استان همدان با اجرای بیش از ۷۰ درصد طرح‌های نهضت توسعه عدالت آموزشی از استان‌های پیشرو کشور است.

کاظمی از ساخت حدود ۱.۵ میلیون مترمربع فضای آموزشی یک سال گذشته در کشور خبر داد و گفت: ۲۴ هزار کلاس درس استانداردسازی، هزار مدرسه کانکسی حذف و ۱۶ هزار کلاس درس هوشمندسازی و به جدیدیدترین فناوری‌های روز تجهیز شده است.

وی گفت: از مهرماه امسال ۲۳۳۱ پروژه آموزشی به فضا‌های آموزشی کشور اضافه شد و متوسط سرانه فضای آموزشی کشور به ۵.۵۹ مترمربع رسیده است و با پروژه‌هایی که تا پایان سال افتتاح می‌شود، به هدف برنامه هفتم نزدیک می‌شویم. علیرضا کاظمی با اشاره به توسعه فضا‌های ورزشی گفت: حدود ۶ هزار فضای ورزشی به مجموعه فضا‌های ورزشی کشور اضافه شده و حدود ۵۰ درصد آن زمین چمن مصنوعی در روستا‌های دورافتاده است.

وزیر آموزش و پرورش همچنین تصریح کرد: پیش‌داوری‌ها درباره تعطیلی مدارس تا اواسط آبان درست نیست؛ مدارس حضوری است و اگر اتفاقی برای کشور بیفتد، دستورالعملی با کمک وزارت کشور به استانداران ابلاغ می‌شود و بر اساس شرایط هر استان در شورای تأمین تصمیم‌گیری خواهد شد.

وزیر آموزش و پرورش همچنین در پاسخ به فرهنگیان و دانشجو معلمان درباره بهبود شرایط معیشتی آنها (با صدای فرهنگی) گفت:

آغاز عملیات اجرایی ۸ مدرسه عادی و حیات طیبه در کوی پروار، محل اجرای طرح نهضت ملی شهر همدان هم پایان بخش برنامه سفر وزیر آموزش و پرورش به استان همدان بود.