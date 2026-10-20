هم‌زمان با پایان بهسازی اثر تاریخی «تخت درگاه قلی‌بیگ» از آثار دوران صفویه در کرمان، از تندیس درگاه قلی‌بیگ افشار (رئیس ایل افشار در کرمان) رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،شهردار کرمان در این مراسم با اشاره به وجود بیش از ۱۱ اثر تاریخی شاخص در محدودۀ بافت تاریخی شهر، بر ضرورت سامان‌دهی این آثار و تشکیل کارگروه مرمت و بازآفرینی با نظارت میراث‌فرهنگی تأکید کرد.

محسن تویسرکانی در صدوهفدهمین طرح توسعۀ شهری، هم‌زمان با پایان عملیات بهسازی تخت درگاه قلی‌بیگ با تاکید بر ضرورت نگاهی جامع به بافت تاریخی شهر گفت: «در شهر کرمان در فاصله‌ای محدود، بیش از ۱۱ اثر تاریخی شاخص قرار گرفته‌اند که سامان‌دهی و معرفی آنها به برنامه‌ای منسجم و هدفمند نیاز دارد».

وی از تشکیل کارگروه مرمت و بازآفرینی این محدوده با همراهی و نظارت میراث‌فرهنگی خبر داد و افزود: «این اقدام می‌تواند زمینه‌ساز هماهنگی بیشتر برای حفاظت از آثار تاریخی و توسعۀ ظرفیت‌های گردشگری شهر باشد».

وی همچنین با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای میدانگاه عدالت‌خانه و میدانگاه سرای سردار، بر ضرورت حرکت به سوی تعریف یک مجموعۀ گردشگری منسجم در شهر تأکید کرد و یادآور شد: «در این مجموعه، آثار تاریخی نه به‌صورت نقاطی پراکنده، بلکه باید در قالب مسیری پیوسته و قابل بازدید معرفی شوند».

محمدعلی بهرامی، شهردار منطقه چهار کرمان، نیز با اشاره به اهمیت این محدوده در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و گردشگری، از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای بهسازی مجموعه آبشار و اتصال آن به تخت درگاه قلی‌بیگ و باغ تاریخی بیرم‌آباد خبر داد؛

این اثر تاریخی که در پیوند با باغ تاریخی بیرم‌آباد شناخته می‌شود، در محدوده‌ای قرار دارد که جاذبه‌هایی همچون قلعه دختر، قلعه اردشیر و پردیسان قائم (عج) را در خود جای داده ؛ مجموعه‌ای از ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی که می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری مسیری جذاب برای گردشگری در کرمان باشد.

در محدوده شرق شهر کرمان و در پیرامون جنگل و کوه، آثار تاریخی متعددی با قدمت طولانی وجود دارد؛ از گنبد جبلیه ساسانی گرفته تا قلعه‌دختر و قلعه‌اردشیر ساسانی و باغ بیرم‌آباد صفوی. تخت درگاه قلی‌بیگ در این پهنه مهم شهری واقع شده است.

درگاه قلی‌بیگ نام یکی از شخصیت‌های تاریخی کرمان است. زنده‌یاد محمد دانشور، پژوهشگر تاریخ در کتاب «از قلعه‌دختر تا دقیانوس» درباره او نوشته است‌: «درگاه قلی‌بیگ، از اُمرای اواخر دوره صفویه و رئیس ایل افشار در کرمان و تنها فرد معروف افشار بود که طی ۱۵۰ سال بعد از گنجعلی‌خان نامش بر سر زبان‌ها بوده است.»