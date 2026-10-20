به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، بنا بر اعلام روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی شهداب یزد: سومین آئین تجلیل از باشگاه‌های برتر ورزشی کشور در سالن سلمان فارسی آکادمی ملی المپیک، با حضور معاون وزیر ورزش، آقای اسبقیان، مدیران عامل باشگاه‌های ورزشی برتر کشور و همچنین رؤسا و دبیران فدراسیون‌های ورزشی کشور برگزار شد، در این آیین، باشگاه فرهنگی ورزشی شهداب استان یزد پس از بررسی عملکرد و شاخص‌های ارزیابی از جمله زیرساخت، استعداد یابی، تیم‌های پایه، حضور در مسابقات بین المللی، بُعد قهرمانی و … به‌عنوان باشگاه برتر ورزشی کشور در رشته والیبال انتخاب و معرفی شد.

در این مراسم از باشگاه‌های برتر رشته‌های مختلف ورزشی به پاس عملکرد و فعالیت‌های آنها تجلیل به عمل آمد. همچنین امیر شرافت، مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی شهداب یزد، لوح تقدیر و نشان یادبود سومین آیین تجلیل از باشگاه‌های برتر ورزشی را دریافت کرد.

باشگاه فرهنگی ورزشی شهداب یزد این موفقیت را به جامعه ورزش استان یزد، مردم ورزش‌دوست استان و کشور، به‌ویژه خانواده بزرگ والیبال ایران، تبریک و تهنیت عرض می‌کند و امیدوار است با تداوم تلاش‌ها و برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، مسیر افتخارآفرینی و توسعه ورزش قهرمانی را در کنار روح پهلوانی ورزش با جدیت ادامه دهد.