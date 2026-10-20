معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجان غربی در نشست با معتمدین مهاباد، این شهرستان را با داشتن ظرفیت‌های غنی اقتصادی و گردشگری، یکی از ارکان مهم توسعه و سرمایه‌گذاری در استان برشمرد و بر نقش‌آفرینی مؤثر وحدت و همدلی اقوام در تأکید بر امنیت پایدار تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، توسعه و امنیت پایدار کشور همواره مرهون حضور آگاهانه و مشارکت همه‌جانبه مردم در عرصه‌های مختلف دفاع از کیان اسلامی است. مهدی حداد، معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجان غربی در نشست صمیمی با جمعی از معتمدین، فرهیختگان و اقشار مختلف مهاباد با اعلام این مطلب گفت: مهاباد امروز با پشتوانه پیشینه تاریخی، ظرفیت‌های فرهنگی، اقتصادی و حوزه‌های جذاب گردشگری، نقشی کلیدی و راهبردی در رونق سرمایه‌گذاری و توسعه همه‌جانبه استان و کشور بر عهده دارد.

در این نشست، محمدصادق امیرعشایری، فرماندار ویژه مهاباد نیز سرمایه‌گذاری ۱۰ همتی (هزار میلیارد تومانی) بخش خصوصی در این منطقه را سندی آشکار و گواهی روشن بر استقرار امنیت پایدار و تعمیق وحدت و همدلی میان اقوام و مذاهب مختلف توصیف کرد.

وی با اشاره به جایگاه ویژه این خطه افزود: مهاباد بنا بر فرمایش مقام معظم رهبری، شهر انسان‌های هوشمند و دانشمند است و حضور چهره‌های ماندگاری همچون ماموستا هیمن و هژار، مایه افتخار ملی محسوب می‌شود. وجود ظرفیت‌هایی که شاید در کمتر نقطه‌ای از کشور یافت شود، در کنار حضور معتمدین، ماموستایان، اصناف و بازاریان که از نفوذ کلام بالایی در جنوب استان و حتی استان کردستان برخوردارند، به همراه حضور عشایر غیور، تجلی‌گر همبستگی و انسجام ملی است.

پیش از برگزاری این نشست، معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجان غربی در برنامه‌ای میدانی، از زندان مهاباد بازدید کرد.

کیوان نوبخت، دادستان عمومی و انقلاب مهاباد در حاشیه این بازدید، گزارشی از وضعیت زندانیان ارائه کرد و از فراهم شدن بستر اشتغال و درآمدزایی برای ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر از زندانیان در کارخانه‌های سطح شهر خبر داد.

وی همچنین به استمرار حمایت‌های معیشتی از خانواده‌های زندانیان با مشارکت خیرین و انجمن حمایت از زندانیان و نیز روند پیشرفت فیزیکی ساخت و تکمیل ساختمان جدید زندان اشاره نمود.

بازدید از روند تجهیز و بهسازی سد مهاباد و تجلیل از خدمات و رشادت‌های مأموران و فرماندهان نیروی انتظامی در برقراری نظم، انضباط و امنیت عمومی، از دیگر برنامه‌های سفر معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجان غربی به این شهرستان بود.