قائم‌مقام وزیر میراث‌فرهنگی گردشگری وصنایع دستی در بازدید از موزه ملی ابریشم چین و دیدار با رئیس این موزه، زمینه‌های همکاری مشترک برای راه‌اندازی موزه‌ای تخصصی در حوزه پوشاک و موضوعات مرتبط در ایران را بررسی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما علی دارابی در بازدید از موزه ملی ابریشم چین در شهر هانگژو با رئیس این موزه، دیدار و درباره همکاری مشترک برای راه‌اندازی موزه‌ای تخصصی در حوزه پوشاک و منسوجات در ایران گفت‌و‌گو کرد.

در جریان این بازدید، ظرفیت‌های این مجموعه در معرفی تاریخ ابریشم، سیر تحول پوشاک و فنون و سنت‌های مرتبط با تولید منسوجات مورد توجه قرار گرفت.

موزه ملی ابریشم چین در شهر هانگژو، در نزدیکی دریاچه وست و از موزه‌های ملی تخصصی چین در حوزه منسوجات و پوشاک به شمار می‌رود.

این همکاری می‌تواند زمینه‌ای برای تبادل دانش و تجربیات موزه‌داری، معرفی ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی پوشاک و منسوجات و توسعه تعاملات تخصصی میان دو کشور فراهم کند.

دارابی همچنین در جریان حضور خود در چین از دریاچه وست، اثر ثبت‌شده در فهرست میراث جهانی یونسکو، بازدید کرد و از نزدیک با ارزش‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی این محوطه آشنا شد.

دریاچه وست در شهر هانگژو چین قرار دارد و به دلیل برخورداری از چشم‌انداز فرهنگی تاریخی و تعامل دیرینه میان انسان و طبیعت، در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است.