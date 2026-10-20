استاندار اردبیل گفت: صنایع تبدیلی کشاورزی استان با هدف جلوگیری از خام‌فروشی، افزایش ارزش افزوده، ارتقای کیفیت تولید و تقویت رقابت‌پذیری محصولات در بازار‌های داخلی و بین‌المللی توسعه یافته و استانداردسازی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، مسعود امامی یگانه روز سه‌شنبه در آیین تجلیل از واحد‌های نمونه استاندارد استانی و ملی با اشاره به اهمیت استانداردسازی در نظام حکمرانی اظهار کرد: مسئولان دستگاه‌های اجرایی باید با ایفای نقش تسهیل گری، فرایند‌های اداری و کاری را برای فعالان اقتصادی و واحد‌های تولیدی آسان کنند.

وی موقعیت جغرافیایی اردبیل و ظرفیت‌های آن در دیپلماسی مرزی را از مزیت‌های استان دانست و افزود: تولید محصولات دانش‌بنیان و کالا‌های با بهره‌وری بیشتر و رعایت استاندارد‌های لازم عرضه، می‌تواند زمینه معرفی برند‌های استان در سطح بین‌المللی را فراهم کند.

استاندار اردبیل با اعلام آمادگی برای حمایت از واحد‌های اقتصادی بیان کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های تولیدی و ارتقای کیفیت محصولات، نیازمند همکاری دستگاه‌های اجرایی و فراهم کردن زمینه مناسب برای فعالیت تولیدکنندگان است.

امامی یگانه همچنین با تأکید بر ضرورت یکپارچگی زنجیره ارزش بیان کرد: اردبیل از قطب‌های کشاورزی کشور به‌شمار می‌رود و بخش صنعت آن نیز در حال توسعه است و بنابراین باید این ۲ بخش در کنار یکدیگر رشد کنند.

وی توسعه صنایع تبدیلی، جلوگیری از خام‌فروشی و افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی را از مسیر‌های مهم تقویت اقتصاد استان برشمرد و افزود: رعایت الگوها، شاخص‌های کیفیت و استاندارد در تحقق این اهداف ضروری است.

در پایان این مراسم به‌مناسبت هفته ملی استاندارد از واحد‌های نمونه استاندارد ملی و استانی همچنین مدیران کنترل کیفی کارخانه‌های استان اردبیل تجلیل شد.