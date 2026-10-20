به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان،سید مهران علم‌الهدایی روز سه‌شنبه در نشست شورای راهبری تصادفات خوزستان در استانداری گفت: با وجود کاهش آمار تصادفات در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، این میزان کاهش کافی نیست و باید اقدامات مؤثرتری برای تحقق اهداف و برنامه‌های مصوب انجام شود.

وی رفع نقاط پرتصادف و آشکارسازی نقاط نیازمند اقدام در شهرها را از اولویت‌های کاهش حوادث رانندگی برشمرد و افزود: در کنار اقدامات زیرساختی و اجرایی، فرهنگ‌سازی ترافیکی نیز اهمیت زیادی دارد و باید با همکاری رسانه‌ها به‌صورت جدی دنبال شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان، ساماندهی تردد و توقف وسایل نقلیه سنگین و وانت‌بارها را از دیگر محورهای تصمیم‌گیری در شورای راهبری تصادفات استان عنوان کرد.

علم‌الهدایی ادامه داد: در این نشست، نقاط پرتصادف درون‌شهری و برون‌شهری و گزارش‌های آماری پلیس راه و پلیس راهور درباره تصادفات استان بررسی شد. همچنین موضوع توقف وسایل نقلیه سنگین در محدوده شهرها و توقف وانت‌بارهای فاقد پلاک در مسیرهای درون‌شهری و برون‌شهری مورد بحث قرار گرفت.

وی ادامه داد: گزارش‌های دستگاه‌های مسئول، پلیس راه و پلیس راهور دریافت و تصمیم‌های لازم برای پیگیری مسائل و بهبود ایمنی تردد در استان اتخاذ شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان افزود: مقرر شد موضوعات تخصصی و مسائل نیازمند بررسی بیشتر در کارگروه‌های مرتبط مطرح و پیگیری شود تا تصمیم‌های اتخاذشده به ارتقای ایمنی معابر و کاهش تصادفات منجر شود.

وی تأکید کرد: هدف از این اقدامات، افزایش ایمنی تردد و فراهم‌کردن شرایط مناسب‌تر برای رفاه و آسایش شهروندان خوزستانی است.

خوزستان به‌عنوان استانی مرزی و ترانزیتی، از جایگاه مهمی در حمل‌ونقل کالا و مسافر برخوردار است و ارتقای ایمنی محورهای مواصلاتی آن، علاوه بر حفظ جان کاربران جاده‌ای، در توسعه و رونق اقتصادی استان نیز نقش دارد.

این استان با برخورداری از بیش از ۲۲ هزار کیلومتر راه اصلی، فرعی و روستایی، یکی از شبکه‌های گسترده حمل‌ونقل جاده‌ای کشور را در اختیار دارد.

حجم بالای ترددهای ترانزیتی، گرمای شدید هوا و رفت‌وآمد خودروهای مرتبط با صنایع بزرگ از جمله عواملی هستند که نگهداری و ارتقای ایمنی راه‌های خوزستان را با اهمیت بیشتری همراه می‌کنند.