پیام شبانه یک مسافر همدانی به استاندار مازندران درباره دریافت هزینه سنگین تعمیر خودرو، تنها در نیم ساعت واکنش استاندار را به همراه داشت تا پول اضافی به مسافر بازگردانده شود.



به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، ماجرا از یک اتفاق ساده شروع شد؛ مسافری از استان همدان که برای گذراندن تعطیلات به غرب مازندران سفر کرده بود، با خرابی کمک‌عقب خودروی خود مواجه می‌شود.

مراجعه به تعمیرگاه گره از مشکل فنی باز می‌کند، اما فاکتور ۱۸۵ میلیون تومانیِ تعمیرکار، مسافر را در بن‌بستِ ناچاری قرار می‌دهد چرا که خودرو تا تسویه کامل گروگان است.

پول پرداخت می‌شود اما این پایان ماجرا نبود؛ ساعت ۲۲، مسافرِ همدانی شرح ماجرا را طی پیامی برای مهدی یونسی، استاندار مازندران ارسال می‌کند و هنوز نیم ساعت از ارسال پیام نگذشته بود که تلفن همراه این مسافر زنگ می‌خورد؛ از دفتر استاندار پیگیر مشکل شده و دستور حل فوری آن صادر می‌شود.

صبح روز بعد، نشست فوری با حضور مدیران استانی و همان مکانیک برگزار می‌شود و در نهایت، مکانیک وجه اضافی را تمام و کمال به مسافر پس می‌دهد.

این مسافر همدانی در خصوص سرعت عمل رسیدگی به این مطالبه در مطلبی می‌نویسد "استاندار مازندران کولاک کرد."