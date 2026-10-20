

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، شرافت گفت: شاگردان مهدی مهدوی پس از سه ماه تمرین و با تیمی کاملا متحول شده آماده رویارویی با تیم مقدم قزوین در هفته اول این رقابت‌ها است.



وی ادامه داد: شهداب طبق برنامه سازمان لیگ برتر والیبال از ساعت ۱۶ فردا در سالن شاهدیه میزبان این حریف قزوینی است.



مدیرعامل باشگاه شهداب افزود: لیگ برتر والیبال امسال در دو گروه هشت تیمی برگزار می‌شود و تیم چادرملو اردکان دیگر نماینده استان در این رقابت‌ها است.