در دویست‌وسی‌ودومین شب از شب‌های خروش مردمی در حماسه خیابان، یکی از بزرگترین زنجیره‌های انسانی جان‌فدایان کشور، در شهر مشهد امام رضا (ع) تشکیل شد. زنجیره‌ای با حضور مردم همیشه پای کار مشهد و به طول بیش از ۱۰ کیلومتر که حضور پرشور مشهدی‌ها برای دفاع از ایران را به تصویر می‌کشید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،در دویست و سی و دومین شب از شب‌های حماسه و مقاومت، مردم انقلابی مشهد با تشکیل بزرگترین زنجیره انسانی و تونل پرچم در این شهر حماسه‌ای دیگر آفریدند. حماسه‌ای از اتحاد و همدلی برای پاسخ به دشمنان و بدخواهان وطن.