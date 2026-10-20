وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور در چهل و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران از بخش‌های مختلف جشنواره دیدن و با مهمانان بین‌الملل این رویداد دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در این دیدار که رائد فریدزاده رییس سازمان سینمایی و بهروز شعیبی دبیر چهل و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران نیز حضور داشتند، سیدعباس صالحی خطاب به مهمانان بین‌المللی این رویداد بیان کرد: از آمدن شما به ایران تشکر می‌کنم. باید بگویم جشنواره تهران یک اتفاق مهم و بزرگ برای جوانان سینماگر ایرانی است، چون خیلی از نوجوانان و جوانان ایرانی از همین طریق به سینما معرفی شده‌اند و بخشی از آنچه از سینمای ایران می‌بینید حاصل کار همین جشنواره است.

او افزود: همچنین ما در ایران یک نهاد مهم سینمایی به نام انجمن سینمای جوانان ایران داریم که نزدیک به ۵۰ سال سابقه کاری دارد، این تشکل با توجه به دفاتری که در شهر‌های مختلف دارد، فرصتی را فراهم کرده است که استعداد‌های سینمایی از شهر‌های کوچک هم وارد سینما شوند و آنهایی که می‌خواهند سینما را دنبال کنند، فرصت‌هایی برای ورود به این عرصه پیدا بیابند.

وی عنوان کرد: حضور شما در ایران در شرایط کنونی اتفاق بسیار مهمی است. ایران ولو در شرایط جنگی و تحریمی سینما را رها نکرده است. چون مردم ایران با شعر و ادبیات و سینما زندگی خود را می‌گذرانند و حوادث سخت و تلخ آنها را از این دو حوزه جدا نکرده است.

صالحی مطرح کرد: به عنوان یک شهروند ایرانی از اینکه در این شرایط خاص به ایران آمده‌اید قدردان حضور شما هستم و امیدوارم آنچه که این روز‌ها چه در عرصه سینما و چه جامعه ایران می‌بینید روایتگرانی از فرهنگ و هنر ایران و مردمانش باشید. از حضور تک‌تک شما تشکر می‌کنم. در انتها باید بگویم سینما چیزی است که ما را به هم وصل می‌کند و حتما از دریچه سینما می‌توانیم با هم بهتر گفت‌و‌گو کنیم.

سپس رائد فریدزاده هم عنوان کرد: از حضور شما تشکر می‌کنم، خوشحالم که امکان دیدار دوباره برخی از دوستانی که سال‌های قبل دیده‌ام، فراهم شده است. سینما زبان مشترکی است که مترجم نیاز ندارد. این شور و شوقی که در جشنواره می‌بینید، بخشی از فرهنگ ما را منتقل می‌کند.

مونیکا واهی از هند، بلاد پولیتیک از روسیه، لینا وانک از چین، سما گولر از ترکیه، ساشا گرومووا از روسیه، توران هاسته از ترکیه در این نشست حضور داشتند.