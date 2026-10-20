به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، بهروز مرادپور با اشاره به هشدار سطح زرد هواشناسی گفت: از امروز ۲۸ مهرماه تا پایان هفته، شاهد بارش پراکنده گاهی رگبار باران، رعد و برق و وزش باد نسبتاً شدید تا شدید در برخی مناطق استان خواهیم بود.

وی، اختلال در تردد شهری و بین شهری، لغزندگی معابر و جاده‌ها، ایجاد رواناب، احتمال آسیب به محصولات کشاورزی، خسارت به برخی سازه‌ها، خطر سقوط اشیا و کاهش کیفیت هوا و میدان دید را از جمله مخاطرات این پدیده جوی عنوان کرد.

احتیاط در سفر‌های برون‌شهری، انجام ندادن فعالیت‌های کوهنوردی، توقف نکردن در حاشیه مسیل ها، رودخانه‌ها و خشکه‌رودها، جابجا نشدن عشایر، جمع آوری محصولات کشاورزی و باغی و استحکام سازه‌ها از جمله توصیه‌های مدیرکل هواشناسی لرستان بود.