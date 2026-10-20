همگروهی های ایران در جام جهانی کاراته چین مشخص شدند
مسابقات جام جهانی هانگژو چین امروز قرعه کشی شد و حریفان تیم ایران در دو بخش کاتا و کومیته مردان و زنان در این دوره از رقابتها مشخص شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، قرعه کشی جام جهانی چین امروز، سه شنبه ۲۸ مهرماه برگزار شد و حریفان تیمهای ایران در ۲ بخش کومیته مردان و زنان و کاتا زنان به شرح ذیل معرفی شدند:
در کومیته تیمی مردان:
گروه A تیمهای ژاپن، روسیه، ترکیه، سنگال، گواتمالا
گروه B تیمهای ایران، استرالیا، مونته نگرو، الجزایر و چین
گروه C تیمهای ایتالیا، اردن، گرجستان، شیلی و تونس
گروه D تیمهای مصر، فرانسه، مکزیک، مالزی، ازبکستان
در کومیته تیمی بانوان:
گروه A تیمهای اسپانیا، فرانسه، ونزوئلا، ویتنام و اندونزی
گروه B تیمهای آمریکا، استرالیا، چین، کرواسی و تونس
گروه C تیمهای ایتالیا، مصر، شیلی، ایران و اتریش
گروه D تیمهای ژاپن، مکزیک، آلمان، الجزایر و جمهوری آذربایجان
در کاتای تیمی بانوان:
گروه A تیمهای اسپانیا، برزیل، هنگ کنگ، مونتهنگرو و مراکش
گروه B تیمهای پرتغال، چین، چک، پرو و الجزایر
گروه C تیمهای ایتالیا، ترکیه، ایران نیوزیلند و چین تایپه
گروه D تیمهای ژاپن، مصر، فرانسه، آلمان و کلمبیا
جام جهانی کاراته هانگژو، چین ۲۹ آبان الی یک آذر برگزار خواهد شد.