مسابقات جام جهانی هانگژو چین امروز قرعه کشی شد و حریفان تیم ایران در دو بخش کاتا و کومیته مردان و زنان در این دوره از رقابت‌ها مشخص شدند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، قرعه کشی جام جهانی چین امروز، سه شنبه ۲۸ مهرماه برگزار شد و حریفان تیم‌های ایران در ۲ بخش کومیته مردان و زنان و کاتا زنان به شرح ذیل معرفی شدند:

در کومیته تیمی مردان:

گروه A تیم‌های ژاپن، روسیه، ترکیه، سنگال، گواتمالا

گروه B تیم‌های ایران، استرالیا، مونته نگرو، الجزایر و چین

گروه C تیم‌های ایتالیا، اردن، گرجستان، شیلی و تونس

گروه D تیم‌های مصر، فرانسه، مکزیک، مالزی، ازبکستان

در کومیته تیمی بانوان:

گروه A تیم‌های اسپانیا، فرانسه، ونزوئلا، ویتنام و اندونزی

گروه B تیم‌های آمریکا، استرالیا، چین، کرواسی و تونس

گروه C تیم‌های ایتالیا، مصر، شیلی، ایران و اتریش

گروه D تیم‌های ژاپن، مکزیک، آلمان، الجزایر و جمهوری آذربایجان

در کاتای تیمی بانوان:

گروه A تیم‌های اسپانیا، برزیل، هنگ کنگ، مونته‌نگرو و مراکش

گروه B تیم‌های پرتغال، چین، چک، پرو و الجزایر

گروه C تیم‌های ایتالیا، ترکیه، ایران نیوزیلند و چین تایپه

گروه D تیم‌های ژاپن، مصر، فرانسه، آلمان و کلمبیا

جام جهانی کاراته هانگژو، چین ۲۹ آبان الی یک آذر برگزار خواهد شد.