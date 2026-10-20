شهرهای استان مرکزی مملو از مردمی است که با گردش پرچم، اعتلای نام ایران را به جهانیان نشان می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بیش از هفت ماه هست که مردم با احساس تکلیف و برای وطن در میادین حضور دارند؛ حضوری که پس از دویست و سی و سه شب نشان از همبستگی ایرانیان است.

این حضور چه در مسابقات جهانی و چه در میدان دفاع از وطن، همه و همه برای اعتلای نام و پرچم ایران است.

دویست‌وسی‌وسومین شب اجتماعات مردمی، به صحنه تجلیل از افتخارآفرینان ایران تبدیل شد؛ قدردانی از جوانانی که پرچم کشورمان را بر سکوی جهانی بالا بردند.