زمین چمن مصنوعی دبستان شهدای مکه شهرستان مهریز با اعتباری نزدیک به ۲ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، ابراهیم پیمانفر، مدیر آموزش و پرورش شهرستان مهریز، در آیین افتتاح این مجموعه گفت: هزینه اجرای این طرح از محل اعتبارات آموزش و پرورش، کمک‌های خیرین و مشارکت دستگاه‌هایی از جمله فرمانداری و شهرداری تأمین شده است.

وی افزود: ایجاد این فضای ورزشی با هدف افزایش نشاط، پویایی، شادابی و ارتقای سلامت و تندرستی دانش‌آموزان انجام شده است.

پیمانفر با تأکید بر ضرورت رشد همه‌جانبه دانش‌آموزان در محیط مدرسه اظهار داشت: امیدواریم این مجموعه ورزشی زمینه حضور دانش‌آموزان مستعد را در مسابقات ورزشی در سطح استان و کشور فراهم کند.