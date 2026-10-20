سفیر جمهوری اسلامی ایران در واتیکان از تحویل نامه وزیر میراث‌فرهنگی به پاپ لئون چهاردهم خبر داد؛ نامه‌ای که ضمن ارائه مستندات تخریب اماکن دینی و تاریخی در جریان حملات اخیر، خواستار موضع‌گیری جدی رهبر کاتولیک‌های جهان و جامعه بین‌الملل بر اساس حقوق بشردوستانه و کنوانسیون لاهه شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین مختاری، سفیر جمهوری اسلامی ایران در واتیکان، با تشریح جزئیات تحویل نامه سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، به پاپ لئون چهاردهم، رهبر کاتولیک‌های جهان، اظهار کرد: این نامه که حاوی نکات ارزنده‌ای درباره ضرورت صیانت از میراث‌فرهنگی و حرمت اماکن مقدس در شرایط مخاصمات مسلحانه بود، از سوی سفارت جمهوری اسلامی ایران در واتیکان به او تحویل داده شد.

وی افزود: هدف از ارسال این نامه، تبیین ابعاد آسیب‌ها و تخریب‌های واردشده به اماکن دینی، فرهنگی و تاریخی ایران در جریان حملات نظامی آمریکا و اسرائیل و درخواست اتخاذ موضعی جدی در قبال این اقدامات، بر پایه آموزه‌های دینی و موازین حقوق بین‌الملل بود.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در واتیکان با اشاره به محتوای نامه وزیر میراث‌فرهنگی تصریح کرد: در این نامه، با اشاره به شهادت رهبر جمهوری اسلامی ایران، تعدادی از فرماندهان و مقامات ارشد نظامی و غیرنظامیان، بر ضرورت توجه جامعه جهانی به ابعاد انسانی، فرهنگی و تمدنی حملات و آسیب‌های واردشده به اماکن تاریخی و مذهبی تاکید شده است.

مختاری ادامه داد: در بخشی از نامه وزیر میراث‌فرهنگی آمده است که اصول پذیرفته‌شده حقوق بین‌الملل، حقوق بشردوستانه و کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه درباره حمایت از اموال فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه، حفاظت از میراث‌فرهنگی را مسئولیتی فراتر از مرز‌های سیاسی می‌دانند، چراکه نابودی یک اثر تاریخی، محروم‌کردن نسل‌های آینده جهان از بخشی تکرارناپذیر از حافظه بشری است.

وی با اشاره به تاکید وزیر میراث‌فرهنگی بر حرمت اماکن مذهبی در ادیان مختلف اظهار کرد: در این نامه، کلیساها، کنیسه‌ها و مساجد، خانه‌های نیایش و پناهگاه‌های معنوی انسان توصیف شده‌اند، مکان‌هایی که تخریب آنها تنها به معنای ویرانی سنگ، آجر، گنبد و محراب نیست، بلکه تعرض به حرمت ایمان، شکستن حریم وجدان بشری و آسیب‌رساندن به روح مشترک انسانیت است.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در واتیکان افزود: در این نامه همچنین تاکید شده است که حمله به عبادتگاه‌ها، افزون بر تخریب بنا‌های تاریخی، بخشی از حافظه معنوی و میراث‌فرهنگی بشریت را در معرض نابودی قرار می‌دهد، میراثی که در طول قرن‌ها، فراتر از اختلاف‌ها و منازعات، نسل‌های مختلف را به آرامش و همزیستی فراخوانده است.

مختاری با اشاره به ابعاد اجتماعی و تمدنی حفاظت از اماکن مذهبی بیان کرد: از منظر جامعه‌شناسی و مطالعات صلح، اماکن مذهبی در شکل‌گیری هویت جمعی، تقویت انسجام اجتماعی، حفظ حافظه تاریخی و تمدنی و ارائه خدمات اجتماعی نیز نقش مهمی ایفا می‌کنند.

وی ادامه داد: تخریب این اماکن می‌تواند پیوند‌های اجتماعی را تضعیف کند، احساس ناامنی را افزایش دهد، شکاف‌های حمایتی را تشدید کند و روند آشتی و بازسازی اجتماعی پس از جنگ را با دشواری مواجه سازد. افزون بر این، حمله به بنا‌های مذهبی دارای ارزش تاریخی ممکن است به نابودی بخشی از میراث‌فرهنگی مشترک بشریت بینجامد، خساراتی که در بسیاری از موارد، جبران کامل آنها امکان‌پذیر نیست.

ضرورت مستندسازی حملات و پاسخ‌گوکردن مسئولان نقض قوانین

سفیر جمهوری اسلامی ایران در واتیکان با اشاره به تاکید صالحی‌امیری بر مسئولیت جامعه جهانی در حفاظت از میراث‌فرهنگی و مذهبی گفت: حمایت از عبادتگاه‌ها و اماکن فرهنگی، تاریخی و تمدنی، نه‌تنها ضرورتی حقوقی، بلکه بخشی از الزامات حفاظت از غیرنظامیان، پاسداری از میراث‌فرهنگی، تضمین آزادی دین و عقیده و فراهم‌کردن زمینه‌های صلح پایدار است.

مختاری افزود: بر همین اساس، مستندسازی حملات، انجام تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه، پاسخ‌گوکردن مسئولان نقض قوانین و اتخاذ تدابیر مؤثر برای جلوگیری از تکرار چنین اقداماتی، باید در زمره اولویت‌های جامعه بین‌المللی و نهاد‌های مسئول جهانی قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به مستندات ارائه‌شده همراه نامه وزیر میراث‌فرهنگی اظهار کرد: تصاویر مربوط به آثار تخریب و ویرانی واردشده به اماکن تاریخی، معنوی، عبادی و فرهنگی ایران، از جمله موزه‌ها، کلیساها، کنیسه‌ها و مساجد، به همراه این نامه به پاپ لئون چهاردهم تحویل داده شد.

بازتاب نامه وزیر میراث‌فرهنگی در رسانه‌های واتیکان و ایتالیا

سفیر جمهوری اسلامی ایران در واتیکان با قدردانی از اقدام وزیر میراث‌فرهنگی در ارسال این نامه گفت: سفارت جمهوری اسلامی ایران در واتیکان از ارسال به‌موقع این نامه و محتوای ارزشمند آن قدردانی می‌کند، اقدامی که بازتاب مثبتی در میان رسانه‌ها و شبکه‌های تصویری و خبری سراسری واتیکان و ایتالیا به همراه داشته است.

مختاری خاطرنشان کرد: انتشار این موضوع در رسانه‌های واتیکان و ایتالیا با توجه همراه شد و شماری از خبرنگاران نیز درخواست دریافت تصاویر مربوط به تخریب‌ها و ویرانی‌های مورد اشاره را مطرح کردند.

وی در پایان تاکید کرد: تبیین ابعاد انسانی، حقوقی و تمدنی آسیب به میراث‌فرهنگی و اماکن مقدس، می‌تواند زمینه توجه بیشتر افکار عمومی و نهاد‌های بین‌المللی را به ضرورت حفاظت از این میراث مشترک و مسئولیت جامعه جهانی در قبال آن فراهم کند.