کارگر ۳۵ ساله‌ای که هنگام کار بر روی اسکلت فلزی یک ساختمان در حال ساخت در رشت سقوط کرده و مصدوم شده بود، به کمک ۵ آتش نشان، نجات یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت گفت: در پی تماس مردمی با سامانه ۱۲۵ آتش نشانی و گزارش سقوط یک کارگر جوان از اسکلت فلزی ساختمان در حال ساخت در منطقه گلسار رشت، ۵ آتش نشان با ۲ خودروی نجات به سرعت به محل حادثه واقع در منطقه گلسار رشت اعزام شدند.

شهرام مومنی افزود: گروه نجات آتش‌نشانی به محض رسیدن به محل حادثه، کارگر جوان (حدوداً ۳۵ ساله) را که به شدت مصدوم شده بود، با استفاده از تجهیزات نجات، به مکان امن منتقل کردند، سپس وی را برای درمان و اعزام به بیمارستان، به نیرو‌های اورژانس تحویل دادند.