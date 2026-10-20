مراسم گرامیداشت روز ملی پارالمپیک و هفته تربیت بدنی با حضور مدیرکل ورزش و جوانان استان قم، معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم، مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم، و سرپرست و اعضای هیئت‌رئیسه هیئت ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان استان قم، در مجموعه فرهنگی ورزشی ایثار برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در مراسمی که به مناسبت گرامیداشت روز ملی پارالمپیک و هفته تربیت بدنی برگزار شد، دو تیم منتخب جانبازان استان قم در رشته بسکتبال با ویلچر، در دیداری دوستانه به یاد دو شهید سرافراز، شهید کرمعلی و شهید فلامرزی، به مصاف یکدیگر رفتند.

این برنامه با هدف پاسداشت فرهنگ ایثار، تکریم قهرمانان جانباز و توان‌یاب و ترویج روحیه پهلوانی و خودباوری برگزار شد.

در پایان این مراسم، از ورزشکاران تیم‌های بسکتبال با ویلچر جانبازان، مربیان و فعالان طرح ملی استعدادیابی هیئت ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان استان قم، با اهدای لوح سپاس و هدایایی به رسم قدردانی، تجلیل شد.