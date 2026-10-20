به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، ­طهمورث لاهوتی اشکوری در صد و پنجمین جلسه نشست کمیته حمایت از کسب و کار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به موضوع استفاده از مالیات و ارزش افزوده برای بازسازی و نگهداری شهرک‌ها و نواحی صنعتی اشاره کرد و افزود: ۶۶۰ همت ارزش سرمایه گذاری‌های انجام شده در شهرک‌های صنعتی کشور است.

وی گفت: ۴۰ همت منابع برای بازسازی و نوسازی شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور نیاز است که می‌توان از طریق مالیات تامین شود.

صد و پنجمین جلسه نشست کمیته حمایت از کسب و کار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با حضور معاون حقوقی رئیس جمهور، رئیس اتاق بازرگانی ایران و مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران برگزار شد.



این نشست درباره اختصاص بخشی از منابع حاصل از مالیات و عوارض ارزش افزوده واحد‌های مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی به منظور ایجاد، تکمیل، بازسازی و نگهداری زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی بود؛ و نمایندگان چندین شهرک صنعتی بزرگ کشور دغدغه‌های خود درباره وضعیت زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی را مطرح کردند.



همچنین مقرر شد موضوع مطروحه در هیئت دولت بررسی و رسیدگی شود.