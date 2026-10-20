دانشجویان دانشگاه اشرفی اصفهانی با تکیه بر علم و عشق به میهن، امروز برای بالا بردن پرچم ایران کنار هم ایستاده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ دانشجویان این دانشگاه امروز با حضور در محوطه دانشگاه و برافراشتن پرچم پر افتخار جمهوری اسلامی ایران با یکدیگر هم‌عهد و هم‌قسم شدند تا دست در دست یکدیگر، پای ایران و تمامیت کشور بایستند.

دانشجویان گفتند: هم، چون مردم مبعوث شده که شب‌ها به میدان می‌آیند ما دانشجویان هم احساس وظیفه کردیم تا در دانشگاه این بستر آینده ساز کشور ندای دفاع از میهن را با صدای بلند فریاد بزنیم، زیرا دانشجو علاوه بر ارتقای رتبه علمی کشور می‌تواند تصمیم ساز باشد.