تیم فوتسال پترو اروند آبادان، شنبه دوم آبان در نخستین دیدار خود در رقابت‌های لیگ یک فوتسال کشور، میزبان پاس تهران خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، رقابت‌های لیگ یک فوتسال کشور از روز شنبه دوم آبان آغاز می‌شود و تیم‌ها در چهار گروه شش‌تیمی به رقابت می‌پردازند.

تیم پترو اروند آبادان در گروه سوم این مسابقات با تیم‌های پاس تهران، بهشتی سازه گرگان، ابرکوه یزد، مقاومت یزد و وارو انرژی کردستان هم‌گروه است.

حسین یازع، سرمربی پترو اروند آبادان، با اشاره به روند آماده‌سازی تیم گفت: با توجه به اضافه شدن بازیکنان جدید، میزان هماهنگی میان بازیکنان به حدود ۷۰ درصد رسیده است و این تیم خود را برای دیدار با پاس تهران آماده می‌کند.

علی فخر، مدیر تیم پترو اروند آبادان نیز با اشاره به جذب بازیکنان موردنظر کادر فنی، از برنامه‌ریزی برای صعود به لیگ برتر خبر داد.

به گفته وی، سالن جانبازان آبادان روز شنبه میزبان هواداران آبادانی خواهد بود تا با حضور و حمایت خود، تیم پترو اروند را در نخستین دیدار فصل همراهی کنند.

این مسابقات به‌صورت رفت‌وبرگشت برگزار می‌شود و در پایان، دو تیم به لیگ برتر فوتسال کشور صعود خواهند کرد.