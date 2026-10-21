بومی سازی هزار و ۶۰۰ قطعه صنعتی در پالایشگاه اصفهان با اتکا به توان متخصصان داخلی و تأمین‌کنندگان دانش‌بنیان دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سود به همراه داشته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل شرکت پالایش نفت اصفهان با تأکید بر اهمیت توسعه ساخت داخل در پایداری تولید و مدیریت هزینه‌های عملیاتی اظهار کرد: در سال گذشته، ۷۰۰ قلم قطعه با تیراژ مجموع ۴ هزار قطعه، به همت متخصصان توانمند داخلی و تأمین‌کنندگان دانش‌بنیان تولید شد که حدود یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سود و صرفه اقتصادی برای پالایشگاه به همراه داشت.

غلامرضا باقری‌دیزج افزود: در ادامه این روند، در شش‌ماهه نخست سال جاری نیز ۹۰۰ قلم قطعه با تیراژ مجموع ۲ هزار و ۵۰۰ قطعه تولید شده است که تاکنون حدود یک‌هزار میلیارد تومان سود و صرفه اقتصادی برای شرکت محقق کرده است.

وی با اشاره به بومی‌سازی بیش از ۹۰ درصد قطعات مورد نیاز این مجموعه تصریح کرد: این دستاورد حاصل اعتماد به توان فنی متخصصان داخلی و حمایت از سازندگان توانمند و شرکت‌های دانش‌بنیان کشور است؛ رویکردی که علاوه بر کاهش وابستگی به منابع خارجی، از خروج ارز جلوگیری کرده و زمینه تقویت زنجیره تأمین تجهیزات و قطعات مورد نیاز صنعت پالایش را فراهم می‌کند.

باقری‌دیزج گفت: توسعه ساخت داخل، افزون بر دستاورد‌های اقتصادی، زمینه ارتقای دانش فنی، تقویت ظرفیت تولیدکنندگان داخلی و افزایش تاب‌آوری صنعت در برابر محدودیت‌های تأمین خارجی را فراهم می‌سازد. پالایش نفت اصفهان نیز با تداوم حمایت از سازندگان داخلی و بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان، توسعه بومی‌سازی و افزایش بهره‌وری را به‌عنوان بخشی از رویکرد‌های خود دنبال می‌کند.