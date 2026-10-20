وزیر دارایی رژیم صهیونیستی، روابط نزدیک رئیس‌جمهور ترکیه، با رئیس‌جمهور آمریکا را یکی از چالش‌های مهم پیش روی این رژیم توصیف کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از آنکارا، بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل، روابط نزدیک رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا را یکی از چالش‌های مهم پیش روی اسرائیل توصیف کرد.

اسموتریچ با اشاره به توان نظامی ترکیه، به‌ویژه قدرت نیروی دریایی این کشور، خواستار تقویت همکاری‌های راهبردی اسرائیل با یونان شد.

وی معتقد است اسرائیل باید برای مقابله با نفوذ و قدرت منطقه‌ای ترکیه و پاکستان، روابط و همکاری‌های خود با یونان را گسترش دهد.

این اظهارات در شرایطی مطرح شده که اختلافات سیاسی و امنیتی میان آنکارا و تل‌آویو، به‌ویژه بر سر تحولات غزه و سوریه، از موضوعات مهم روابط دو کشور است.

اسموتریچ همچنین تأکید کرد اسرائیل باید توانایی ادامه جنگی طولانی‌مدت را بدون وابستگی کامل به حمایت خارجی داشته باشد.

این اظهارات پس از سخنان بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، مطرح شد که ۱۸ اکتبر اعلام کرده بود امیدوار است از رویارویی مستقیم با ترکیه جلوگیری شود.