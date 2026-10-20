رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، مسدودسازی حساب‌های بانکی مؤدیان مالیاتی را دغدغه فعالان اقتصادی برشمرد و درخواست توجه ویژه به این مسئله کرد.

محمود نجفی عرب در حاشیه چهل‌وپنجمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق تهران و مصاحبه با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما درباره موضوع مسدود شدن حساب مودیان که هم سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی با آن درگیر هستند؛ افزود: زمانیکه مودی بدهکار سازمان مالیاتی و یا سازمان تامین اجتماعی است متاسفانه کل حساب مودی مسدود می‌شود، با بسته شدن حساب مودی، فعالیت این فعال اقتصادی برهم می‌خورد.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی مقصر نیست گفت: مسئله مسدوی حساب مودی، مانع فعالیت اقتصادی و رونق تولید می‌شود بنابراین یک مسئله حاکمیتی است و انتظار داریم این مسئله با کمک نهاد‌های ذیربط مرتفع شود.

نجفی عرب با هشدار نسبت به پیامد‌های محدودیت‌های گسترده بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی گفت: دشوار شدن تأمین مواد اولیه، نقل‌وانتقال وجوه، واردات و صادرات و همچنین پیچیدگی فرایند‌های اداری، در صورت مسدود شدن مسیر‌های رسمی، می‌تواند زمینه گسترش فعالیت‌های غیررسمی، واسطه‌گری ناسالم را فراهم کند.

رئیس اتاق تهران اضافه کرد: گسترش اقتصاد زیرزمینی، رقابت سالم را مختل می‌کند، درآمد‌های مالیاتی دولت را کاهش می‌دهد و فعالیت بنگاه‌های قانون‌مدار را با دشواری بیشتری روبه‌رو می‌سازد. این روند همچنین هزینه مبادلات اقتصادی را برای جامعه افزایش می‌دهد؛ بنابراین، حتی در شرایط جنگی نیز باید امکان فعالیت شفاف و قانونی بنگاه‌ها حفظ شود و محدودیت‌های اضطراری با رعایت ضرورت، تناسب و قابلیت نظارت اعمال شوند.



وی بر لزوم بهبود فرایند رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی تأکید کرد و گفت: اتاق بازرگانی آماده است تا برای رعایت بهتر عدالت مالیاتی و حل مشکلات موجود همکاری نماید، اما برخی نواقص اجرایی باید اصلاح شود.

نجفی عرب همچنین به مشکلات اطلاع‌رسانی و نحوه برگزاری جلسات هیئت‌های دادرسی اشاره کرد و گفت: در برخی مواقع، فعال اقتصادی بدون آگاهی قبلی از جزئیات پرونده و بدون فرصت کافی برای آماده‌سازی دفاعیات، در جلسه رسیدگی حاضر می‌شود و با مسأله مطرح شده رو‌به‌رو می‌گردد. در حالی که لازم است پیش از برگزاری جلسه، اطلاعات مربوط به پرونده در اختیار مؤدی قرار گیرد تا امکان تهیه لایحه و ارائه دفاعیات فراهم شود.

رئیس اتاق بازرگانی تهران با یادآوری اینکه این موضوع پیش‌تر به‌صورت مکتوب نیز پیگیری شده، افزود: امیداوریم تدبیری اندیشیده شود تا دبیرخانه هیئت‌های دادرسی، اطلاعات و مستندات لازم را به‌طور به‌موقع در اختیار طرف‌های مرتبط قرار دهد. اتاق بازرگانی نیز آمادگی خود را برای همکاری در این زمینه و بهبود فرایند رسیدگی اعلام می‌دارد.

نجفی‌عرب با بیان اینکه مردم ایران روز‌های دشوار و سرنوشت‌سازی را پشت سر می‌گذارند، تصریح کرد: عبور از این مقطع به تصمیم‌گیری‌های سنجیده، اولویت دادن به منافع ملی و تقویت همبستگی داخلی نیاز دارد.

رئیس اتاق تهران با اشاره به تداوم فعالیت فعالان اقتصادی در شرایط دشوار کشور گفت: بخش خصوصی در دوره‌های مختلف نشان داده است که با وجود مشکلات، به فعالیت خود ادامه می‌دهد و میدان را ترک نمی‌کند. در مقابل، انتظار می‌رود سایر ارکان کشور نیز با رویکردی منطقی، آینده‌نگر و فراتر از تصمیم‌های مقطعی، تحولات پیش رو را مدیریت کنند و تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را در اولویت قرار دهند.

نجفی‌عرب همچنین بر ضرورت اتخاذ سیاست‌هایی هماهنگ برای مهار تورم، کاهش نااطمینانی‌های اقتصادی، پشتیبانی از سرمایه‌گذاری و تولید، حفظ شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی، مدیریت ناترازی انرژی و ارتقای اعتماد عمومی تأکید کرد.